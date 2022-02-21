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В Одессе прошел многотысячный Марш единства (ВИДЕО)

21.02.2022 12:00
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В Одессе прошел многотысячный Марш единства (ВИДЕО)

В воскресенье 20 февраля тысячи жителей Одессы вышли на Марш единства, чтобы продемонстрировать свою сплоченность и готовность защищать город и страну от возможного нападения агрессора. Об этом передает Думская.
Все участники мирного марша пришли с украинской символикой. Они стартовали в полдень от Соборной площади и через Дерибасовскую прошли к памятнику Дюку де Ришелье.
Участники марша развернули Флаг Украины на Потемкинской лестнице.



Теги: Одесса, единство, марш
 
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