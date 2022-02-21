В Одессе прошел многотысячный Марш единства (ВИДЕО)

21.02.2022 12:00

В воскресенье 20 февраля тысячи жителей Одессы вышли на Марш единства, чтобы продемонстрировать свою сплоченность и готовность защищать город и страну от возможного нападения агрессора. Об этом передает Думская.

Все участники мирного марша пришли с украинской символикой. Они стартовали в полдень от Соборной площади и через Дерибасовскую прошли к памятнику Дюку де Ришелье.

Участники марша развернули Флаг Украины на Потемкинской лестнице.