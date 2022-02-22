Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 февраля

22.02.2022 16:00

В Украине за сутки 21 февраля зафиксировали 24 440 новых случаев коронавируса. Умерли 287 человек. Об этом сообщает Минздрав.

Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях.

За сутки госпитализировали 1553 человека, выздоровели - 33 238 человек.

Протестировано методом ПЦР - 39762 человека, методом ИФА - 4890, экспресс-тестами - 52 320.

За все время пандемии в стране заболели - 4 758 773 человека; выздоровели - 3 985 601 человек; умерли 104 932 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 4193;

Винницкая область-490;

Волынская область-835;

Днепропетровская область-2159;

Донецкая область-1366;

Житомирская область-540;

Закарпатская область-415;

Запорожская область – 1393;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область-1149;

Кировоградская область-488;

Луганская область-518;

Львовская область-821;

Николаевская область-1255;

Одесская область – 1664;

Полтавская область-1490;

Ровенская область-659;

Сумская область-562;

Тернопольская область-438;

Харьковская область-588;

Херсонская область-765;

Хмельницкая область-533;

Черкасская область-1105;

Черновицкая область – 276;

Черниговская область-574.