Кабмин рекомендовал украинцам не ездить в Россию и ОРДЛО

23.02.2022 12:00

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок в Россию, а гражданам, которые уже находятся на территории РФ, немедленно выехать из РФ. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Рекомендации связаны с усилением российской агрессии, которая, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ.

"Подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, граждане Украины могут обратиться в посольство Украины, а также в консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала воздержаться от пересечения КПВВ в сторону оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Хочу призвать людей по возможности воздержаться от пересечения КПВВ в сторону оккупированных территорий. Вы знаете, какая там сейчас ситуация: незаконно мобилизируют, фактически берут в заложники людей", - отметила Верещук.