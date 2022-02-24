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Обнародован перечень госресурсов для получения информации

24.02.2022 17:00
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Обнародован перечень госресурсов для получения информации

Министерство культуры и информационной политики обнародовало в Telegram перечень официальных государственных каналов для получения достоверной информации. Кроме того, ведомство призвало граждан "сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома".

Офис президента Украины (https://www.facebook.com/president.gov.ua),
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua),
Кабинет министров Украины (https://www.facebook.com/KabminUA),
Министерство обороны Украины (https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA),
Министерство внутренних дел Украины (https://www.facebook.com/mvs.gov.ua),
Национальная полиция Украины (https://www.facebook.com/UA.National.Police),
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA),
Государственная пограничная служба Украины (https://www.facebook.com/DPSUkraine),
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (https://www.facebook.com/StratcomCentreUA),
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (https://www.facebook.com/dsszzi),
Сухопутные войска ВС Украины (https://www.facebook.com/UkrainianLandForces),
Военно-морские силы ВСУ (https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua),
Территориальная оборона ВСУ (https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces).

Каналы для получения информации относительно движения транспорта и работы инфраструктуры:
Министерство инфраструктуры Украины (https://t.me/miUkraune),
Укрзализныця (https://t.me/UkrzalInfo),
Украэрорух (https://t.me/uksatse_official),
Укравтодор (https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua),
Международный аэропорт "Борисполь" (https://www.facebook.com/airportboryspil/),
Администрация морских портов Украины (https://www.facebook.com/uspa.gov.ua),
Международный аэропорт "Львов" (https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/),
Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (https://www.facebook.com/DSBT.UA).


 
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