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Россия напала на Украину
Сегодня утром Россия атаковала всю территорию Украины, в первую очередь военные и стратегические объекты.
Официальная информация по каналам полиции утром в четверг, 24 февраля.
Волынская область город Луцк информация о взрывах.
Одесса возле аэропорта взрыв локатора.
Запорожье возле аэропорта взрыв.
Черниговская область село Николаевка Новгород-Северского района видят, что со стороны РФ едет техника.
Львовская область село Батятичи слышны взрывы.
Полтавская область город Миргород взрыв двух ракет.
Херсонская область (Каланчак) обстрел пограничников.
Кировоградская область город Знаменка обстрел п/ч.
Львовская область город Броды три взрыва на двоих в/ч.
Черниговская область аэропорт УГСЧС попадание в локатор (пострадавшие).
Херсонская область пост Азов Геническая едет военная техника РФ (количество неизвестно). Едут в сторону Мелитополя.
Винницкая область н.п Бохоники обстрел п/ч.
Хмельницкая Староконстантинов обстрел военного аэропорта.
Одесская область город Подольск залетели 2 самолета из Приднестровья, обстрел в/ч.
Житомирская область п.г.т. Озерный обстрел ракетами. Уничтожен один самолет.
Винницкая область город Тульчин и город Теплик в/ч взрывы.
Ивано-Франковская область обстрел в/ч.
Донецкая область Мариуполь получил ранение ребенка и трое гражданских.
Харьков обстрел в/ч (зенитная часть).
Запорожье на окраине обстрел в/ч.
Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы) информация о взрывах.
Львовская область село Новый Калинов обстрел базы горюче-смазочных материалов
Киевская область село Ревное обстрел в/ч
Херсонская область города Чонгар и Каланчак обстрелы в/ч
Броварской, военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая по предварительной информации один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно.
В свою очередь в ГСЧС сообщают о о последствиях вражеских обстрелов на территории страны.
Объявлен сигнал «Воздушная тревога» в г. Полтава.
В г. Хмельницкий попадание в взлетную полосу военного аэродрома.
В результате обстрелов возникло возгорание 7 частных жилых домов в г. Мариуполь, попадание снаряда на аэродром г. Краматорск.
г. Луцк – поврежден АЦ 25 ДПРЧ (пострадавших нет).
г. Нежин – проводятся работы по деблокированию из-под завалов предварительно 6 человек на аэродроме.
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- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения12:00
- Названо новое время прибытия эвакуационного поезда на Луганщину11:00
- Ситуация с российским вторжением на утро 26 февраля10:00
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