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Зеленский внес в Раду проект закона о всеобщей мобилизации
24.02.2022 15:00
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об утверждении указа об общей мобилизации, а также проект закона оглашении состояния войны.
Документы зарегистрировали под номерами 7113 и 7114.
Законопроект об оглашении войны определен президентом как безотлагательный.
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