Минобороны обратилось с просьбой к жителям малых городов и сел

26.02.2022 15:00

Жителей украинских сел и небольших городов просят задерживать колонны с топливом российских военных, которые идут вслед за бронетехникой. Об этом в субботу, 26 февраля, написал министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"Особая просьба для жителей украинских сел и небольших городков, а также всех, у кого есть подходящий случай. Если мимо вас прошла колонна русской бронетехники, за ней через некоторое время идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее", - написал Резников.

Он пояснил, что без топлива российские танки просто остановятся, и украинские войска их захватят и используют против врага.