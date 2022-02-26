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Ситуация с российским вторжением на утро 26 февраля

26.02.2022 10:00
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Ситуация с российским вторжением на утро 26 февраля

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк провел брифинг по ситуации с российским вторжением.
Ориентировочные потери противника составляют:
— самолеты — 14 ед.,
— вертолеты — 8 ед.,
— танки — 102 ед.,
— ББМ — 536 ед.,
— пушек — 15 ед.,
— ЗРК БУК-1 ед.
Более 3,5 тысяч российских оккупантов погибли, еще почти 200 пленные.
Российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины.
Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке и в северной части Киевской области. Осуществлены одиночные авиационные удары в районах Сумы, Полтава, Мариуполь. С Черного моря враг совершил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины.
Управление действиями тактической авиации РФ происходит на территории Беларуси и ТОТ Крым. В районе Мозыря находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины.
Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе Шумского и ракетных систем залпового огня БМ-21 «Град» в районе Косевщина.
Враг неоднократно применял оперативно-тактическую авиацию в районах Южный и Одесса, по аэродрому Озерное, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области.
На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в Ахтырке.
На приморском направлении в районе Коблево в результате огня механизированных подразделений 28 омбр уничтожены катера и до 20 человек личного состава ДРГ противника.
Группой инженерных заграждений Военно-Морских Сил ВС Украины осуществлено минирование десантно-доступных участков.
Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника, уничтожен военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом российских оккупационных войск. Продолжает ведение систематических боевых действий. Нанесение огневого поражения по скоплению живой силы и военной техники врага в Киевской, Черниговской и Херсонской областях.
Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию и удерживает занятые позиции вдоль всей линии разграничения.



Теги: Россия, вторжение, ситуация
 
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