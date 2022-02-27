В Украине запустили сайт для поиска пленных и убитых солдат РФ

27.02.2022 12:00

МВД Украины запустило сайт 200rf.com, на котором публикует фото и документы погибших и пленных оккупантов, чтобы их родственники могли их найти. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Граждане России, вы знаете, что Россия начала войну против Украины, и 150 тысяч русских военных перешли границы нашего государства. Многих из них уже нет в живых – несколько тысяч, многие попали в плен. Видео вы можете увидеть на наших ресурсах. МВД запустили сайт 200rf.com – на этом сайте мы выкладываем фото и видео погибших для того, чтобы вы могли их идентифицировать", - сказал он.