Минцифра и Corezoid запустили чатбот для помощи переселенцам

28.02.2022 15:00

Минцифра и Corezoid запустили чатбот, что поможет получить временный дом или необходимые вещи в ЦНАПах, работающих как пункты заботы.

Центры предоставления админуслуг в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Волынской и Львовской областях переформатировались в пункты помощи переселенцам, военнослужащим и территориальной обороне. Подобную инициативу постепенно подхватывают ЦНАПы и других областей.

Чатбот доступен в Telegram и Viber.

Как запустить чатбот?

- в Telegram: перейти по ссылке @turbotnyk_bot

- в Viber: скопировать и вставить в браузере ссылку https://tinyurl.com/turbotnyk

Как это работает?

- Выберите нужную область и населенный пункт

- Список постоянно расширяется

- Укажите, какая именно поддержка вам необходима

- Звоните 24/7 координатору

- Договоритесь и получите необходимую помощь

Какую помощь можно получить?

- временный дом

- вещи первой необходимости

- спальники, карематы, матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца

- воду, бакалея, сладости, консервы, сахар, хлеб и масло

- лекарства и амуницию.