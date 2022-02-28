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Минцифра и Corezoid запустили чатбот для помощи переселенцам

28.02.2022 15:00
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Минцифра и Corezoid запустили чатбот для помощи переселенцам

Минцифра и Corezoid запустили чатбот, что поможет получить временный дом или необходимые вещи в ЦНАПах, работающих как пункты заботы.
Центры предоставления админуслуг в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Волынской и Львовской областях переформатировались в пункты помощи переселенцам, военнослужащим и территориальной обороне. Подобную инициативу постепенно подхватывают ЦНАПы и других областей.
Чатбот доступен в Telegram и Viber.
Как запустить чатбот?
- в Telegram: перейти по ссылке @turbotnyk_bot
- в Viber: скопировать и вставить в браузере ссылку https://tinyurl.com/turbotnyk
Как это работает?
- Выберите нужную область и населенный пункт
- Список постоянно расширяется
- Укажите, какая именно поддержка вам необходима
- Звоните 24/7 координатору
- Договоритесь и получите необходимую помощь
Какую помощь можно получить?
- временный дом
- вещи первой необходимости
- спальники, карематы, матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца
- воду, бакалея, сладости, консервы, сахар, хлеб и масло
- лекарства и амуницию.



Теги: помощь, чат, бот, переселенцы
 
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