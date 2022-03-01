- ДТЭК восстановила электроснабжение в 65 городах и поселках14:00
- В Сеть выложили имена 120 тысяч россиян, воюющих в Украине13:00
- При ударе по Харьковской ОГА пострадали 6 человек11:00
- Зеленский рассказал о ходе переговоров с РФ07:00
- Минцифра и Corezoid запустили чатбот для помощи переселенцам15:00
- В Минобороны озвучили потери войск РФ за предыдущие 3 суток13:00
- В Украине запустили сайт для поиска пленных и убитых солдат РФ12:00
- Минобороны обратилось с просьбой к жителям малых городов и сел15:00
- Ситуация с российским вторжением на утро 26 февраля10:00
- "єПідтримку" можно использовать для помощи армии17:00
ДТЭК восстановила электроснабжение в 65 городах и поселках
Ремонтные бригады "ДТЭК Сети" после согласования с ВСУ возобновили электроснабжение 65 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях, обесточенных из-за боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 1 марта.
"Ситуация усложнена боевыми действиями. Поэтому наши бригады не могут добраться до места повреждений сетей. Ремонтные бригады оперативно возобновят электроснабжение всех остающихся без света клиентов, как только получат необходимые разрешения на проведение ремонтных работ от Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
В частности, в Донецкой области возобновили электроснабжение в 29 населенных пунктах. Без света остаются 80 населенных пунктов, включая значительную часть Мариуполя.
В Киевской области возобновлено электроснабжение для 23 тысяч клиентов в 36 населенных пунктах. Без света остаются 50 населенных пунктов.
Ремонтные работы будут проведены после получения разрешения от ВСУ.
Теги: война, ремонт, ДТЭК, электроснабжение
- Жители ОРДО напомнили, каким был вокзал Донецка до войны
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- "Все фото и видео меркнут перед этим", - на Донбасс отправляют военную технику после капремонта (ВИДЕО)
- Беды Донетчины: обвал производства и проблемы с капремонтом (ИНФОГРАФИКА)
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- В «Л/ДНР» запахло переворотом
- Завтра утром из Лисичанска отправится очередной эвакуационный поезд17:00
- Мариуполь остался без электричества и отопления09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда08:00
- Мариупольцев освободили от оплаты коммунальных услуг17:00
- ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь13:00
- Волноваха подверглась массированному артобстрелу15:00
- Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта10:00
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд09:00
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку14:00
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения12:00
- Названа возможная дата второго раунда переговоров России и Украины18:00
- Завтра утром из Лисичанска отправится очередной эвакуационный поезд17:00
- Запущено мобильное приложение "воздушная тревога"15:00
- ДТЭК восстановила электроснабжение в 65 городах и поселках14:00
- В Сеть выложили имена 120 тысяч россиян, воюющих в Украине13:00
- При ударе по Харьковской ОГА пострадали 6 человек11:00
- Мариуполь остался без электричества и отопления09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда08:00
- Зеленский рассказал о ходе переговоров с РФ07:00
- Мариупольцев освободили от оплаты коммунальных услуг17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд
- Волноваха подверглась массированному артобстрелу
- ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку
- Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта
- Мариуполь остался без электричества и отопления
- В Минобороны озвучили потери войск РФ за предыдущие 3 суток
- Путин перевел ядерное оружие в "особый режим"