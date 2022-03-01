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Архив - Украина

В Сеть выложили имена 120 тысяч россиян, воюющих в Украине

01.03.2022 13:00
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В Сеть выложили имена 120 тысяч россиян, воюющих в Украине

Центр оборонных стратегий во вторник, 1 марта, заявил, что получил имена 120 тысяч российских военных, которые воюют на территории Украины. Список имен был выложен в открытый доступ.
Среди данных в списке также указывается табельный номер и место службы военного.



Теги: информация, имя, россияне, захватчики
 
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