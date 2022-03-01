Зеленский рассказал о ходе переговоров с РФ

01.03.2022 07:00

Украина пока не получила от переговоров с РФ желаемого результата. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером, 28 февраля.

"Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты – чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и будем тогда определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", - сказал Зеленский.