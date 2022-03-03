Укрзализныця сделала бесплатными все рейсы с востока и юга на запад Украины

03.03.2022 14:00

Укрзализныця делает все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них. Об этом сообщает прес-служба УЗ.

Теперь пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими графическими поездами:

- № 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск

- № 3/4 Запорожье - Ужгород

- № 5/6 Мариуполь - Рахов

- № 7/8 Киев - Черновцы

- № 15/16 Харьков - Рахов

- № 17/18 Харьков - Ужгород

- № 21/22 Харьков - Трускавец

- № 25/26 Одесса - Рахов

- № 29/30 Киев - Ужгород

- № 31/32 Кривой Рог - Ужгород

- № 35/36 Одесса - Перемышль

- № 37/38 Одесса - Ужгород

- № 41/42 Днепр - Трускавец

- № 45/46 Краматорск - Ужгород

- № 49/50 Киев - Трускавец

- № 55/56 Киев - Рахов

- № 57/59- № 58/60 Киев - Ворохта, Чоп

- № 77/78 Одесса - Ковель

- № 81/82 Киев - Ужгород

- № 85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель

- № 91/92 Киев - Львов

- № 95/96 Киев - Рахов

- № 97/98 Киев - Ковель

- № 114/113-142/141 Лиман - Львов

- № 119/120 Запорожье - Львов

- № 129/130 Кременчуг - Ворохта

- № 149/150 Полтава - Черновцы

- № 135/136 Одесса - Черновцы

- № 249/250 Киев - Черновцы

- № 749/750 Киев - Ивано-Франковск

- № 705 Дарница - Киев Пас - Львов

- № 715 Дарница - Киев Пас - Львов

- № 723 Харьков - Львов

- № 747 Киев - Тернополь.