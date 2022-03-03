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Укрзализныця сделала бесплатными все рейсы с востока и юга на запад Украины

03.03.2022 14:00
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Укрзализныця сделала бесплатными все рейсы с востока и юга на запад Украины

Укрзализныця делает все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них. Об этом сообщает прес-служба УЗ.
Теперь пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими графическими поездами:
- № 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск
- № 3/4 Запорожье - Ужгород
- № 5/6 Мариуполь - Рахов
- № 7/8 Киев - Черновцы
- № 15/16 Харьков - Рахов
- № 17/18 Харьков - Ужгород
- № 21/22 Харьков - Трускавец
- № 25/26 Одесса - Рахов
- № 29/30 Киев - Ужгород
- № 31/32 Кривой Рог - Ужгород
- № 35/36 Одесса - Перемышль
- № 37/38 Одесса - Ужгород
- № 41/42 Днепр - Трускавец
- № 45/46 Краматорск - Ужгород
- № 49/50 Киев - Трускавец
- № 55/56 Киев - Рахов
- № 57/59- № 58/60 Киев - Ворохта, Чоп
- № 77/78 Одесса - Ковель
- № 81/82 Киев - Ужгород
- № 85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель
- № 91/92 Киев - Львов
- № 95/96 Киев - Рахов
- № 97/98 Киев - Ковель
- № 114/113-142/141 Лиман - Львов
- № 119/120 Запорожье - Львов
- № 129/130 Кременчуг - Ворохта
- № 149/150 Полтава - Черновцы
- № 135/136 Одесса - Черновцы
- № 249/250 Киев - Черновцы
- № 749/750 Киев - Ивано-Франковск
- № 705 Дарница - Киев Пас - Львов
- № 715 Дарница - Киев Пас - Львов
- № 723 Харьков - Львов
- № 747 Киев - Тернополь.



Теги: бесплатно, Укрзализниця, эвакуация, Запад
 
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