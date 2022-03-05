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В Украине запустили ресурс для поиска информации во время войны

05.03.2022 12:00
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В Украине запустили ресурс для поиска информации во время войны

Команда волонтеров создала страницу для быстрого и легкого поиска информации по Украине во время войны. Об этом сообщила координатор проекта Полина Гоч в Facebook.
"На платформе КоордиНация мы собрали всю необходимую информацию для украинцев во время русско-украинской войны. Для разработки платформы используем достоверные источники и постоянно работаем над ее обновлением", - отметила она.
В частности, на платформе можно найти ответы и полезные ссылки на следующие пункты:

  • Чем вы можете помочь как волонтер, как приобщиться к информационной и киберподдержке Украины?
  • Как эвакуироваться из своего города и где искать поддержку за границей?
  • Где найти приют, медикаменты, продукты и поддержку волонтеров?
  • Как поступать в опасных ситуациях во время войны?
  • Где найти бесплатную психологическую помощь?
  • Где следить за новостями, как проверять фейки и какие есть полезные чат-боты?


Теги: война, информация, сайт
 
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