В Украине запустили ресурс для поиска информации во время войны

05.03.2022 12:00

Команда волонтеров создала страницу для быстрого и легкого поиска информации по Украине во время войны. Об этом сообщила координатор проекта Полина Гоч в Facebook.

"На платформе КоордиНация мы собрали всю необходимую информацию для украинцев во время русско-украинской войны. Для разработки платформы используем достоверные источники и постоянно работаем над ее обновлением", - отметила она.

В частности, на платформе можно найти ответы и полезные ссылки на следующие пункты: