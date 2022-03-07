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Зеленский присвоил звание "Город-герой" 6 городам Украины. Среди них - Мариуполь и Волноваха
Президент Владимир Зеленский присвоил звание «Город-герой» Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе. Об этом сообщает Интерфакс.
«Наши "Города-герои" я решил отметить специальным званием, которое уже было. Когда победили другое нашествие. Но похожее нашествие. Другое вторжение. Но не менее жестокое вторжение», — заявил Зеленский в видеообращении в воскресенье вечером.
Также президент наградил орденами глав администраций и мэров, которые отличились в обороне своих громад.
Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов, Николаевской ОГА — Виталий Ким, Донецкой ОГА — Павел Кириленко, Луганской ОГА — Сергей Гайдай, Черниговской ОГА — Вячеслав Чаус, Сумской ОГА — Дмитрий Живицкий.
Орденом Мужества награждены мэр Харькова Игорь Терехов, Николаева — Александр Сенкевич, Чернигова — Вячеслав Атрощенко, Сум — Александр Лысенко, Херсона — Игорь Колыхаев, Мелитополя — Иван Федоров, Новой Каховки — Владимир Коваленко.
Теги: Донбасс, Волноваха, Мариуполь, город-герой
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- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города13:00
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