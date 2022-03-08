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Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 8 марта
08.03.2022 09:00
На 8 марта Укрзализныцей запланированы такие эвакуационные рейсы
из Кривого Рога:
- 10:30 - №915/916 Кривой Рог – Хелм
- 14:00 - №222/221 Кривой Рог – Львов
- 19:08 - №229/230 Кривой Рог – Ужгород
- 20:00 - №206/205 Кривой Рог – Чоп
из Одессы:
- 22:32 - №238/237 Одесса – Ужгород
Эвакуационные электрички будут курсировать:
- на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
- из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
- из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.
Международные эвакуационные рейсы на 8 марта:
- №950 Львов – Хрубешув в 00:01;
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- №952 Львов – Хрубешув в 07:10;
- № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 908/907 Днепр – Хелм в 08:00
- № 7614/7615 Кривой Рог – Хелм в 10:30;
- № 911/912 Днепр – Хелм в 10:30;
- № 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
- №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
Теги: Укрзализниця, эвакуация, поезда
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