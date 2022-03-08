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В Украине начали выплачивать компенсацию за потерянную из-за войны работу
С 8 марта в Украине начали выплачивать 6500 грн людям, потерявшим работу из-за войны. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Помощь могут получить наемные работники, за которых уплачивается единый социальный взнос, и физические лица-предприниматели всех групп.
Выплата поддержки населению будет осуществляться в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Это Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Киев.
Как получить 6500 грн:
1. Авторизироваться в Дие и выбрать услугу єПідтримка.
2. Выбрать карту єПідтримка. Если ее еще нет, инструкция по оформлению находится на сайте https://e-aid.diia.gov.ua/#card.
3. Нажать "Получить помощь".
4. Ожидать зачисления средств.
Выплату можно потратить на что угодно.
Теги: война, компенсация, безработный, Дия
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- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор14:00
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города13:00
- Опубликован список гуманитарных коридоров на 11 марта12:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру11:00
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