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Кулеба озвучил ожидания от переговоров с Лавровым
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что его ожидания от встречи с главой МИД Украины Сергеем Лавровым в Турции – сдержанны.
"Я не возлагаю на них (переговоры – ред.) каких-то завышенных ожиданий, но безусловно будем выжимать по максимуму", - заявил он.
Вместе с тем, Кулеба отметил, что благодаря действиям сил обороны Украины и совместным скоординированным действиям с партнерами по введению санкций, по поддержке обороны Украины, по изоляции России он едет на эти переговоры с сильной позицией.
"Мы сильны, мы уверены в себе, будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа. Что мы получим на выходе – это уже другой вопрос. Это зависит и в том числе, с какими инструкциями и директивами едет на переговоры Лавров. Надеюсь, он подойдет к этим переговорам добросовестно, не с пропагандистской перспективы", - завил министр.
По его словам, цель Украины – чтобы прекратился огонь, чтобы были освобождены территории, и чтобы разрешились все гуманитарные катастрофы, созданные армией РФ.
Теги: Турция, переговоры, Лавров, Кулеба
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