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Украина объявила о шести коридорах для эвакуации

09.03.2022 12:30
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Украина объявила о шести коридорах для эвакуации

Украина и Россия достигли соглашения об открытии шести гумантарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге в среду, 9 марта.
По ее словам, российская сторона согласилась открыть коридоры по маршрутам, предложенным Украиной. При этом еще продолжается разговор премьер-министра Дениса Шмыгаля с руководителем Красного Креста Питером Маурером на предмет подтверждения коридоров. Военные соглашаются на режим тишины с 09:00 до 21:00.
Гуманитарные коридоры открываются по следующим направлениям:

  • Энергодар – Запорожье
  • Сумы – Полтава
  • Мариуполь – Запорожье
  • Волноваха – Покровск
  • Изюм – Лозовая
  • Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель и Ирпень – Киев (через Стоянку и Белогородку).


Теги: война, эвакуация, гуманитарный коридор
 
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