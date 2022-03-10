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Верещук перечислила маршруты для эвакуации на 10 марта
10.03.2022 12:00
Министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила на брифинге о сегодняшних "зеленых коридорах" для эвакуации гражданских лиц.
Маршруты для эвакуации в Сумской области:
- Сумы-Полтава: Сумы – Голубевка – Вильшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
- Тростянец-Полтава: Тростянец – Сумы – Голубевка – Вильшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
- Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхня Сыроватка – Сумы – Голубевка – Вильшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
Эвакуация осуществляется автобусами, возможно движение в колонне частным автотранспортом.
Также эвакуация проводится по маршрутам:
- Изюм – Лозовая
- Мариуполь – Запорожье
- Волноваха – Покровск
- Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев
Эвакуация будет осуществляться автобусами.
Эвакуация проводится бесплатно.
К водителям частных машин просьба забирать как можно больше пассажиров.
Теги: Россия, война, эвакуация, гуманитарный коридор
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