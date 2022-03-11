Опубликован список гуманитарных коридоров на 11 марта

11.03.2022 12:00

Украина в очередной раз открывает гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из ряда городов. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук на брифинге в пятницу, 11 марта.

Так, эвакуация будет проводиться по следующим маршрутам:

Мариуполь – Запорожье,

Пологи – Запорожье,

Волноваха – Покровск,

Энергодар – Запорожье,

Изюм – Лозовая,

Буча – Киев,

Гостомель – Киев,

Микуличин – Киев,

Андреевка – Житомир,

Макаров – Житомир,

Бородянка – Житомир.

"Также я хочу добавить, что мы разрабатываем новые маршруты гуманитарных коридоров, которые приведут такие необходимые медикаменты, воду, продукты в Херсонскую область, Черниговскую область, Харьковскую область и другие области, которые очень и очень нуждаются", – сказала Верещук.