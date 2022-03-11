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Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру

11.03.2022 11:00
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Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру

Войска РФ обстреляли ракетами Днепр. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"Оперативная информация. Днепропетровская область. 11 марта около 06:10 в Новокодацком районе г. Днепр нанесены три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажное здание обувной фабрики с последующим горением. Предварительно 1 человек погиб. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники", - говорится в сообщении.



Теги: погибший, Днепр, обстрел, ракета
 
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