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Гумконвой из Запорожья сегодня вновь попытается попасть в Мариуполь

12.03.2022 10:00
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Гумконвой из Запорожья сегодня вновь попытается попасть в Мариуполь

Из Запорожья в Мариуполь отправились автобусы для эвакуации мирных жителей, а также гуманитарный груз. Об этом в Телеграме сообщил руководитель ЗОВА Александр Старух.
"Гуманитарная колонна на Мариуполь в сопровождении Красного Креста и священнослужителей отправилась из Запорожья. Пятая попытка спасти мирных жителей должна стать успешной!", – написал он.



Теги: Донбасс, Запорожье, Мариуполь, гуманитарный конвой
 
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