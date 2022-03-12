Перечень гуманитарных коридоров для эвакуации населения 12 марта

12.03.2022 11:00

Сегодня, 12 марта 2022 года, украинская сторона откроет более десятка гуманитарных коридоров в горячие точки. По ним доставят помощь и будут эвакуироваться люди в наиболее безопасные города. Об этом сообщила сегодня на брифинге вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.

По ее словам, сегодня открываются следующие гуманитарные коридоры:

Мариуполь - Запорожье;

Пологи - Запорожье;

Гостомель - Киев;

Козаровичи - Киев;

Микуличи - Киев;

Андреевка - Житомир;

Макаров - Житомир;

Бородянка - Житомир

Тростянец - Полтава;

Сумы - Полтава;

Лебедин - Полтава;

Конотоп - Полтава;

Великая Писаревка - Полтава;

Краснополье - Полтава.