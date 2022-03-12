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Перечень гуманитарных коридоров для эвакуации населения 12 марта

12.03.2022 11:00
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Перечень гуманитарных коридоров для эвакуации населения 12 марта

Сегодня, 12 марта 2022 года, украинская сторона откроет более десятка гуманитарных коридоров в горячие точки. По ним доставят помощь и будут эвакуироваться люди в наиболее безопасные города. Об этом сообщила сегодня на брифинге вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
По ее словам, сегодня открываются следующие гуманитарные коридоры:
Мариуполь - Запорожье;
Пологи - Запорожье;
Гостомель - Киев;
Козаровичи - Киев;
Микуличи - Киев;
Андреевка - Житомир;
Макаров - Житомир;
Бородянка - Житомир
Тростянец - Полтава;
Сумы - Полтава;
Лебедин - Полтава;
Конотоп - Полтава;
Великая Писаревка - Полтава;
Краснополье - Полтава.



Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
 
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