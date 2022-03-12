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Зеленский озвучил потери ВСУ в войне с Россией

12.03.2022 17:00
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Зеленский озвучил потери ВСУ в войне с Россией

Приблизительно 1300 украинских военных погибло за две недели войны с Россией. Об этом заявил президент Украины во время пресс-конференции зарубежным журналистам.
"Русские зайдут в Киев если они уничтожат всех нас. Только им придется жить на этой земле без нас. Друзей среди нас они точно не найдут", - сказал Зеленский.



Теги: Россия, война, потери, ВСУ, Зеленский
 
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