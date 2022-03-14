Кабмин согласовал 10 гуманитарных коридоров на 14 марта

14.03.2022 13:00

На понедельник, 14 марта, в Украине согласовали работу 10 гуманитарных коридоров в Киевской и Луганской областях. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время утреннего видеообращения.

В Киевской области:

из сел Богдановка и Новобогдановка в Бровары,

из села Перемога Барышевской ОТО в город Бровары,

из села Бобрик в Бровары,

из города Гостомель в село Белогородка,

из поселков Немишаево и Ворзель в село Белогородка,

из села Дмитровка в село Белогородка.

Луганская область:

Северодонецк – Славянск,

Попасная – Славянск,

поселок Горское – Славянск.

Кроме того, Верещук сообщила, что 14 марта в очередной раз будут пробовать разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и лекарствами из Бердянска через Мангуш в Мариуполь.