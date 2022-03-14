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Кабмин согласовал 10 гуманитарных коридоров на 14 марта
14.03.2022 13:00
На понедельник, 14 марта, в Украине согласовали работу 10 гуманитарных коридоров в Киевской и Луганской областях. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время утреннего видеообращения.
В Киевской области:
- из сел Богдановка и Новобогдановка в Бровары,
- из села Перемога Барышевской ОТО в город Бровары,
- из села Бобрик в Бровары,
- из города Гостомель в село Белогородка,
- из поселков Немишаево и Ворзель в село Белогородка,
- из села Дмитровка в село Белогородка.
Луганская область:
- Северодонецк – Славянск,
- Попасная – Славянск,
- поселок Горское – Славянск.
Кроме того, Верещук сообщила, что 14 марта в очередной раз будут пробовать разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и лекарствами из Бердянска через Мангуш в Мариуполь.
Теги: эвакуация, Кабмин, гуманитарный коридор
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