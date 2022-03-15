15 марта должны заработать девять гуманитарных коридоров

15.03.2022 11:00

На 15 марта согласована работа девяти гуманитарных коридоров для эвакуации людей. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила во время брифинга.

"Планы работы гуманитарных коридоров - на сегодняшний день согласовано девять гуманитарных коридоров. Донецкая область - из города Бердянск в город Мариуполь выедет гуманитарный груз, который довезет десятки тонн воды, медикаментов, продуктов к людям, которые очень ждут этого в Мариуполе. На обратном пути заберем женщин, детей и всех, кто нуждается из Мариуполя в Запорожье», - сказала Верещук.

Она добавила, что в Киевской области эвакуация будет из сел Богдановка, Новая Богдановка, Бобрик в город Бровары. Также Верещук добавила, что знает о ситуации в Иванкове на Киевщине, и Украина работает над эвакуационным маршрутом. Она выразила надежду, что уже 16 марта удастся открыть такой гуманитарный коридор.

Кроме того, запланированы гумкоридоры в Сумской и Харьковской областях.