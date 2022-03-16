Фонд Ахметова передал продуктовые наборы для трех районов Киева

16.03.2022 11:00

Фонд Рината Ахметова передал партию продуктовых наборов жителям Киева. Партию гуманитарной помощи сегодня доставили в терцентры соцзащиты Святошинского и Днепровского районов.

Таким образом Фонд уже полностью закрыл потребности центров социальной помощи Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов.

В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо.

В первую очердь гумпомощь получат люди, состоящие на учете территориальной службы социальной защиты, а именно пожилые и с особыми потребностями.