- В Запорожье опубликовали контакты для эвакуировавшихся из Мариуполя14:00
- В Хмельницкой области попал в ДТП микроавтобус с переселенцами13:00
- Фонд Ахметова передал продуктовые наборы для трех районов Киева11:00
- 15 марта должны заработать девять гуманитарных коридоров11:00
- Кабмин согласовал 10 гуманитарных коридоров на 14 марта13:00
- Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 14 марта09:30
- На Львовщине задержали боевика ОРДЛО, пытавшегося попасть в Польшу13:00
- Зеленский озвучил потери ВСУ в войне с Россией17:00
- Перечень гуманитарных коридоров для эвакуации населения 12 марта11:00
- Гумконвой из Запорожья сегодня вновь попытается попасть в Мариуполь10:00
В Хмельницкой области попал в ДТП микроавтобус с переселенцами
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 марта, около 6.00 часов на трассе "Кропивницкий - Знаменка" вблизи с. Лозовая Волочиской тергромады. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, произошло столкновение автобуса "Setra" под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" (данные водителя устанавливаются), который перевозил переселенцев из Днепра в направлении г. Тернополь.
"В результате ДТП водитель и 6 пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Еще 9 пассажиров транспортного средства госпитализированы в больницу в г. Волочиск. В настоящее время анкетные данные погибших и пострадавших устанавливаются. Водитель и пассажир автобуса серьезно не пострадали. Просим водителей быть осторожными во время дорожного движения", - говорится в сообщении.
Теги: Хмельницкая область, микроавтобус, ДТП, переселенцы
- На Полтавщине милиционер протаранил микроавтобус: есть жертвы
- В Крыму маршрутка столкнулась с легковушкой: есть погибшие
- В Донецкой области маршрутка столкнулась с микроавтобусом (ФОТО)
- ДТП в Египте и Кении унесли жизни 34 человек
- В Одесской области микроавтобус протаранил КамАЗ: есть жертвы
- В Крыму перевернулся микроавтобус: водитель погиб
- Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине12:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 16 марта10:00
- Через гумкоридор из Мариуполя выехало около 20 тысяч человек08:00
- Из Мариуполя уже эвакуировалось 2000 легковых машин17:00
- Российские войска обстреляли Рубежанскую горбольницу13:00
- ВСУ отрицают "ракетный удар" по Донецку10:00
- Опубликован график отправления эвакуационных поездов c Донетчины на 15 марта09:00
- Первые беженцы из Мариуполя прибыли в Запорожье08:00
- Из Мариуполя удалось эвакуироваться более 160 автомобилям15:30
- Часть Луганщины осталась без мобильной связи15:00
- В Запорожье опубликовали контакты для эвакуировавшихся из Мариуполя14:00
- В Хмельницкой области попал в ДТП микроавтобус с переселенцами13:00
- Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине12:00
- Фонд Ахметова передал продуктовые наборы для трех районов Киева11:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 16 марта10:00
- Сегодня продолжатся переговоры Украины и РФ09:00
- Через гумкоридор из Мариуполя выехало около 20 тысяч человек08:00
- Из Мариуполя уже эвакуировалось 2000 легковых машин17:00
- Создан новый сервис для сбора информации о передвижении врага15:00
- Украина и РФ возобновили переговоры после паузы14:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Гумконвой для Мариуполя переночевал в Бердянске
- На Донетчине попал под обстрел эвакуационный поезд
- Из Мариуполя удалось эвакуироваться более 160 автомобилям
- ВСУ отрицают "ракетный удар" по Донецку
- Первые беженцы из Мариуполя прибыли в Запорожье
- Авдеевка осталась без теплоснабжения из-за обстрела
- Опубликован график отправления эвакуационных поездов c Донетчины на 15 марта
- Из Мариуполя уже эвакуировалось 2000 легковых машин
- На Донетчине из-за обстрелов 200 тысяч жителей остались без воды
- Украина и РФ взяли техническую паузу в переговорах