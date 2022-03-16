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В Запорожье опубликовали контакты для эвакуировавшихся из Мариуполя
16.03.2022 14:00
Опубликованы контакты центров поддержки для людей, которые на собственном транспорте выехали из Мариуполя в Запорожье. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.
Адреса:
г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка)
г. Запорожье, Ореховское шоссе, 27 (Эпицентр)
Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).
В центрах оказывают всю необходимую помощь: двухразовое питание, расселение.
Теги: Донбасс, Запорожье, Мариуполь, эвакуация
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