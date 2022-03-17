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Верещук перечислила гуманитарные коридоры на 17 марта

17.03.2022 11:00
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Верещук перечислила гуманитарные коридоры на 17 марта

В Украине на четверг, 17 марта, согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, а также для доставки продуктов и медикаментов в захваченные российскими военными города. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Так, будут работать следующие гуманитарные коридоры:
Донецкая область:
Мариуполь-Запорожье.
Киевская область:
Бородянка - Житомир;
Шевченково - Бровары.
Гуманитарная помощь в виде продуктов и лекарств будет направлена в Бучу, Гостомель, Семиполки, Марковцы, Опанасов.
Харьковская область:
Гуманитарная помощь из Харькова в город Волчанск.
"Продолжаем наработку гуманитарных маршрутов и по освобождению захваченных в плен гражданских. Мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, Мелитополя Сергея Прийма, Иванково Татьяны Свириденко, Счастьенской горадминистрации Владимира Тюрина, секретаря Скадовского горсовета Юрия Палюха и спасателя Алексея Данченко", - добавила Верещук.



Теги: Россия, война, эвакуация, гуманитарный коридор
 
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