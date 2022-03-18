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Сегодня запланировано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации

18.03.2022 12:00
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Сегодня запланировано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации

На 18 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила на брифинге глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
Донецкая область: из г.Мариуполь – в г.Запорожье. «Колонна автобусов с бензовозом продолжила движение в поселок Васильевка. После 9 утра из Запорожья выезжает вторая колонна автобусов. Мариупольцев, которым удалось вырваться из города, будем перевозить из Бердянска в Запорожье. Тем, кто, к сожалению, идет пешком, будет организована помощь в городе Мангуш», – сказала представительница правительства.
Сумская область: Из города Сумы - в Полтаву, из городов Тростянец, Лебедин, Конотоп, пос. Краснополье, пос. Великая Писаревка – в Полтаву.
Харьковская область: планируется доставка гуманитарной помощи в г.Балаклея и г.Изюм.
«Обрабатываем на завтра маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской и Луганской областей», – добавила Верещук.



Теги: эвакуация, Кабмин, гуманитарный коридор
 
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