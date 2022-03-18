Сеть "Сильпо" начинает выдачу гуманитарных продуктовых наборов

18.03.2022 17:00

Минсоцполитики и сеть супермаркетов Сильпо заключили меморандум о сотрудничестве и фактически начали сотрудничать в обеспечении гуманитарной помощью людей из уязвимых категорий и людей, пострадавших от военных действий. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Мы будем сотрудничать в обеспечении продуктами питания малообеспеченных семей с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью, других людей из уязвимых категорий и пострадавших от войны", – прокомментировала министр соцполитики Марина Лазебная.

В рамках сотрудничества Сильпо будет привлекать за границей гуманитарную помощь, обеспечит логистику, организует точки выдачи продуктов питания в супермаркетах.

Минсоцполитики со своей стороны будет организовывать зеленые коридоры для такой гуманитарной помощи, чтобы она могла быстрее попасть к людям.

Также министерство берет на себя координацию обеспечения помощью людей из уязвимых категорий, привлекает органы социальной защиты и партнеров для раздачи пищевых продуктов нуждающимся.

"Каждая поставка контролируется. Продажа товаров, поступивших в качестве гуманитарной помощи, исключена", – уточнила Марина Лазебная.

Министр сообщила, что в рамках сотрудничества уже поступила первая поставка, продукты из которой распределяются для раздачи. Это – бутилированная вода, хлеб, макароны, картофель, батончики.