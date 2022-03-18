В ДонОГА сообщили о начале эвакуации жителей Мариуполя из Бердянска

18.03.2022 12:30

Стартовала эвакуации жителей Мариуполя из Бердянска. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко.

Посадка людей в автобусы началась в 11:00 на площадке перед городским спорткомплексом (нагорная часть города; Мелитопольское шоссе, 27). Отправка колонны в 13:00.

Личный транспорт как жителей Мариуполя, так и жителей Бердянска может присоединиться к колонне за автобусами.

Заправить личный транспорт жители Мариуполя могут на заправках «Запорожьепродукт» по адресам: