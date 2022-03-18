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В Краматорске рассказали о последствиях ракетного удара по городу

18.03.2022 13:00
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В Краматорске рассказали о последствиях ракетного удара по городу

Оккупанты рф нанесли сегодня утром ракетный удар по Краматорску. По информации главы ДонОГА Павла Кириленко на 12:00 в результате обстрела:

  • 2 погибших, 26 раненых;
  • разрушено 1 админ здание - 100% повреждений;
  • разрушен многоквартирный жилой дом - 90% повреждений;
  • разрушено 2 жилых многоквартирных дома - 60-70% повреждений;
  • порядка 40 жилых многоквартирных домов с различными повреждениями;
  • пострадали более 10 различных коммерческих помещений.

Разбор завалов продолжается.



Теги: Донбасс, Краматорск, последствия, обстрел
 
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