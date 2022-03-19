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ДТЭК за сутки восстановила электроснабжение 13,4 тысяч домов

19.03.2022 16:00
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ДТЭК за сутки восстановила электроснабжение 13,4 тысяч домов

За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет 13 тысячам семей в Донецкой и Киевской областях, сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Удалось частично или полностью вернуть свет в Красногоровку, Железное, Авдеевку, Святогорск, Новый труд, Даченское, хутор Соленое, Новопавловке, Зеленое, Луганское, Богородичное, Долину, Адамовку, Мазановку, Краснополье в Донецкой области. Всего – для 11 600 семей", - говорится в сообщении.
В Киевской области свет вернули в 1800 домов двух районов, которые были обесточены из-за обстрелов оккупантов – Вышгородского и Киево-Святошинского района.
"В этих районах не прекращаются обстрелы российских оккупантов и разрушение инфраструктуры, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать свет в одни и те же населенные пункты", - отметили в компании.
На данный момент без света остаются более 190 населенных пунктов в Донецкой области и 499 в Киевской.



Теги: Донбасс, Киевская область, восстановление, ДТЭК, электроснабжение
 
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