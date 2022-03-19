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На сегодня согласованы 10 гуманитарных коридоров
Украинские власти согласовали работу 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки гуманитарной помощи на субботу, 19 марта. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, в Донецкой области из города Мариуполя запланирован коридор в Запорожье. Уже выехала колонна автобусов для перевозки мариупольцев из Бердянска в Запорожье.
"Также в автобусы сегодня будут включены и фуры с продуктами питания для пунктов помощи жителям Мариуполя в Бердянске. В городе Мангуш всем мариупольцам, которые добираются сюда, в том числе и пешком, оказывают необходимую помощь. С сегодняшнего дня автобусами их начнут довозить в Бердянск", – рассказала Верещук.
В Киевской области будет действовать маршрут из села Бервица в Бровары. Из поселка люди должны самостоятельно выйти к мосту в селе Мокрец, перейти реку Трубеж в сторону улицы Совхозной, где их ждут автобусы.
Весь маршрут: Бервица-Мокрец-Заворичи-Калита-Семиполки-Летки-Рожны-Пуховка-Зазимье-Бровары.
Также согласован маршрут из города Буча в поселок Белогородка: Буча-Ворзель-Михайловская Рубежовка-Забучье-Дмитровка-Капитановка-Стоянка-Гореничи-Белогородка.
Маршрут из поселка Богдановка в Бровары: Богдановка-Новая Богдановка-Рудня-Летки-Рожны-Пуховка-Зазимье-Бровары.
Маршрут из города Бородянка в город Белая Церковь: Бородянка-Песковка-Белая Криница-Кочеров-Брусилов-Фастов-Белая Церковь.
В Луганской области – маршрут из города Лисичанска в Бахмут и из города Северодонецк в Бахмут: Бахмут-Лисичанск-Северодонецк. Из города Рубежное в Бахмут: Бахмут-Лисичанск-Северодонецк-Рубежное. Из города Попасная в город Бахмут и обратный: Бахмут-Попасная.
Кроме того, планируется доставить 14 фур гуманитарной помощи в Херсон.
Верещук заверила, что сейчас идет активная работа над новыми маршрутами гуманитарных коридоров.
Теги: эвакуация, Кабмин, гуманитарный коридор
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