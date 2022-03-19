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В Запорожье "похоронили" Путина
19.03.2022 11:00
Надгробный памятник российскому президенту установили в Шевченковском районе Запорожья, сообщает 061.
На могильной плите, кроме портрета, изобразили военный корабль и дату смерти - 24 февраля.
Автор идеи говорит, что именно в день нападения на Украину путин умер как политический лидер, хотя живой физически.
Теги: Путин, Запорожье, памятник, могила
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