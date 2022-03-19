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В Запорожье прибыли пять автобусов с беженцами из Мариуполя

19.03.2022 14:00
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В Запорожье прибыли пять автобусов с беженцами из Мариуполя

Утром в субботу, 19 марта, в Запорожье прибыли еще пять автобусов с мариупольцами, которые накануне смогли добраться до Бердянска. Об этом сообщил в Телеграм заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Это около 500 человек. Тех, кто хочет сразу продлить эвакуацию, отправят на вокзал. Желающих отдохнуть, размещают в детских садах. Они продолжат эвакуацию позже", - отметил он.



Теги: Запорожье, Мариуполь, эвакуация, автобусы
 
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