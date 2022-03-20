Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На сегодня объявлено о 7 гуманитарных коридорах

20.03.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На сегодня объявлено о 7 гуманитарных коридорах

На воскресенье в Украине запланировано 7 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
Вот их перечень:

  • Мариуполь — Запорожье;
  • Бобрик — Бровары;
  • Тарасовка — Бровары;
  • Бородянка — Белая Церковь.
  • Из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) в Волчанск, Рогань и Новую Рогань.


Теги: эвакуация, Кабмин, гуманитарный коридор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх