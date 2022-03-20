Последние новости раздела
- На сегодня объявлено о 7 гуманитарных коридорах12:00
- Продолжается эвакуация мариупольцев из Бердянска10:00
- Вчера в Запорожье прибыло более 2000 беженцев из Мариуполя09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 20 марта08:00
- ДТЭК за сутки восстановила электроснабжение 13,4 тысяч домов16:00
- В Запорожье прибыли пять автобусов с беженцами из Мариуполя14:00
- На сегодня согласованы 10 гуманитарных коридоров13:00
- В Запорожье "похоронили" Путина11:00
- РФ запугивает мариупольских беженцев "опасностью" Запорожья09:00
- Сеть "Сильпо" начинает выдачу гуманитарных продуктовых наборов17:00
Продолжается эвакуация мариупольцев из Бердянска
20.03.2022 10:00
Колонна автобусов для эвакуации жителей Мариуполя заехала в Бердянск, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.
Посадка в автобусы происходит на площадке возле городского спорткомплекса (Мелитопольское шоссе, 27).
Отправление автобусов - в 11-00.
Кроме этого, дежурные 5 автобусов для продолжения эвакуации жителей Мариуполя выезжают из города Запорожье в Бердянск.
В Бердянске также продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту.
Адреса для дозаправки: ул.Кабельщиков, 132а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б.
Теги: Донбасс, Бердянск, Мариуполь, эвакуация
Читайте также:
- "Капитан Белоусов", пробираясь во льдах, ведет караван в Черное море
- Браконьеры распоясались. Бычок оказался на грани исчезновения
- Шок от бюджета. Мариуполь затягивает пояс
- В Госдуме РФ пригрозили «уничтожить» Бердянск и Мариуполь
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя
- Мариупольцы с дружественным велотуром отправились в Бердянск
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 20 марта08:00
- В Донецкой области начали выдавать продукты для эвакуированных и малообеспеченных17:00
- В полиции сообщили о ходе эвакуации из Авдеевки и Угледара12:00
- ЛугОГА опубликовала места сбора для эвакуации жителей09:30
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 19 марта08:00
- Из-под завалов Драмтеатра в Мариуполе вывели 130 человек15:00
- В ЛугОГА рассказали о ситуации на Луганщине 18 марта11:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 18 марта09:00
- Опубликованы списки эвакуированных на северо-запад Донетчины жителей Мариуполя и Волновахи16:00
- В Северодонецк и Лисичанск прибыла гуманитарная помощь15:00
- На сегодня объявлено о 7 гуманитарных коридорах12:00
- Продолжается эвакуация мариупольцев из Бердянска10:00
- Вчера в Запорожье прибыло более 2000 беженцев из Мариуполя09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 20 марта08:00
- В Донецкой области начали выдавать продукты для эвакуированных и малообеспеченных17:00
- ДТЭК за сутки восстановила электроснабжение 13,4 тысяч домов16:00
- В Запорожье прибыли пять автобусов с беженцами из Мариуполя14:00
- На сегодня согласованы 10 гуманитарных коридоров13:00
- В полиции сообщили о ходе эвакуации из Авдеевки и Угледара12:00
- В Запорожье "похоронили" Путина11:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Опубликованы списки эвакуированных на северо-запад Донетчины жителей Мариуполя и Волновахи
- Опубликованы списки укрывшихся в одном из бомбоубежищ Мариуполя
- Из Мариуполя за вчерашний день эвакуировали 11 тысяч человек
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 18 марта
- Из-под завалов Драмтеатра в Мариуполе вывели 130 человек
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 17 марта
- Сеть "Сильпо" начинает выдачу гуманитарных продуктовых наборов
- В МВД сообщили об обстрелах 13 населенных пунктов Донетчины
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 19 марта
- Из Запорожья в Бердянск выехала колонна для эвакуации мариупольцев