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Продолжается эвакуация мариупольцев из Бердянска

20.03.2022 10:00
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Продолжается эвакуация мариупольцев из Бердянска

Колонна автобусов для эвакуации жителей Мариуполя заехала в Бердянск, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.
Посадка в автобусы происходит на площадке возле городского спорткомплекса (Мелитопольское шоссе, 27).
Отправление автобусов - в 11-00.
Кроме этого, дежурные 5 автобусов для продолжения эвакуации жителей Мариуполя выезжают из города Запорожье в Бердянск.
В Бердянске также продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту.
Адреса для дозаправки: ул.Кабельщиков, 132а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б.



Теги: Донбасс, Бердянск, Мариуполь, эвакуация
 
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