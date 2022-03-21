Шмыгаль анонсировал ежемесячные выплаты беженцам

21.03.2022 16:00

Государство будет выплачивать каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн, а также 3 тыс. на каждого перемещенного ребенка. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в своем видеообращении.

"Государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что эти средства будут выплачены через "Дію" на банковскую карту.

Кроме того, будут выплачивать 3 тыс. грн на каждого ребенка, который из-за войны был вынужден переехать в более безопасное место.