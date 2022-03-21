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Шмыгаль анонсировал ежемесячные выплаты беженцам
21.03.2022 16:00
Государство будет выплачивать каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн, а также 3 тыс. на каждого перемещенного ребенка. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в своем видеообращении.
"Государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что эти средства будут выплачены через "Дію" на банковскую карту.
Кроме того, будут выплачивать 3 тыс. грн на каждого ребенка, который из-за войны был вынужден переехать в более безопасное место.
Теги: война, Кабмин, беженцы, выплаты
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