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Резников обратился с призывом к жителям ОРДЛО

22.03.2022 13:00
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Резников обратился с призывом к жителям ОРДЛО

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей временно оккупированных россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей уклоняться от насильственной мобилизации или как можно быстрее перейти на сторону украинской армии. Об этом он сообщил в своем Facebook.
"Жителям Донецка, Луганска, Макеевки, Горловки, Енакиево, Алчевска, Красного Луча, Краснодона и других городов нашего Донбасса. Обращаюсь к жителям временно оккупированных россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кремль развязал полномасштабную войну, прикрываясь словами, что "вас надо защитить". Вы лучше меня знаете, чем на самом деле обернулась эта "защита". Не только для Украины в целом - но и для вас. Для ваших близких и соседей. Вы лучше меня знаете, что за три недели эскалации в ваших городах уже сотни убитых. Обычных людей. Которых забрали с заводов и шахт, вручили автомат и бросили под пули", - написал Резников.
Он призвал жителей этих регионов любым способом уклоняться от насильственной мобилизации. Если забрали в российские войска, пытаться как можно быстрее перейти на сторону украинской армии.
"Все, кто уже сложил оружие – в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями. Главное – избежать непоправимого и сохранить жизнь", - подчеркнул он.



Теги: призыв, обращение, ОРДЛО, Резников
 
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