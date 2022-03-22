Зеленский назвал "красные линии" на переговорах с Россией

22.03.2022 12:00

Суверенитет Украины является красной линией на переговорах с Россией, отказ от временно оккупированных городов означал бы его потерю. Об этом в интервью европейским общественным вещателям и Суспільному заявил президент Владимир Зеленский.

"Для нас нельзя потерять суверенитет. Тысячи людей погибли. Россия сказала – где-то был сигнал: вот куда мы дошли на востоке, на юге, давайте мы здесь стоим и вот там некоторые города будут нашими территориями. Это потеря для нас. Это потери людей. И потеря суверенитета", – ответил президент.