Сегодня для эвакуации мариупольцев из Бердянска направили 24 автобуса

23.03.2022 11:00

Сегодня, 23 марта, продолжится эвакуация жителей Мариуполя из Бердянска в Запорожье. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Для этого направлены 24 автобуса. Посадка в них производится с 10:00 по адресу ул. Мелитопольское шоссе, 27 (площадь напротив спорткомплекса).

Всего же на сегодня согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации людей из районов боевых действий.