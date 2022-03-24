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Фонд Ахметова начал поставки гуманитарной помощи в Харьков
24.03.2022 15:30
Фонд Рината Ахметова начал поставки продуктовых наборов в Харьков, сообщает пресс-служба фонда в четверг, 24 марта.
Первая партия состоит из 6000 продуктовых наборов. Помощь предназначена для жителей города, наиболее пострадавших от войны. Также ее получат люди, которые из-за обстрелов вынуждены жить в метро.
В наборы входят продукты первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.
Теги: Харьков, гуманитарная помощь, фонд Рината Ахметова
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