В порту Бердянска уничтожен большой десантный корабль РФ

24.03.2022 10:00

Украинские войска уничтожили в бердянском порту большой десантный корабль РФ. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

"В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Орск черноморского флота оккупантов", - говорится в сообщении.

Есть информация, что повреждены еще два корабля, уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перекинулся на склад боеприпасов врага.