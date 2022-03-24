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Вчера из Бердянска в Запорожье эвакуировано почти 2500 мариупольцев
24.03.2022 08:00
23 марта в Запорожье из временно оккупированного Бердянска удалось эвакуировать еще 2491 жителей Мариуполя, из которых 570 детей. Всем эвакуированным предоставлена необходимая медицинская помощь, еда и помощь в расселении для нуждающихся. Об этом сообщает пресс-служба Городского совета Мариуполя.
Люди ехали как централизованно на автобусах, так и на собственном транспорте. Сегодня приехало 338 легковых автомобилей.
Всего эвакуировано около 50 тысяч человек, из которых более 36 тысяч обратились за помощью в центры поддержки в Запорожье.
Теги: Бердянск, Запорожье, Мариуполь, эвакуация
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