Сегодня будут работать только два гумкоридора для эвакуации

25.03.2022 11:00

На пятницу, 25 марта, согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Мелитополя в Запорожье. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Маршрут из Мариуполя в Запорожье открыт для тех, кто будет выезжать на собственном транспорте.

Дозаправить собственный транспорт мариупольцы смогут в Бердянске на заправках по адресу проспект Восточный 4-я, ул. Мелитопольское шоссе 87-б.

Централизованная эвакуация на автобусах будет проходить из Бердянска. Для этого было подготовлено 48 автобусов.

"Сделаем все от нас зависящее, чтобы автобусы, заполненные нашими мариупольцами, сегодня прибыли в Запорожье", - подчеркнула Верещук.

Для эвакуации из Мелитополя в Запорожье местом сборов объявлена пожарная часть №9.



